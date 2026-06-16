تطورات متسارعة حول العالم.. جرائم «دامية» وحوادث تثير الجدل

شهدت الساعات الماضية سلسلة من التطورات والأحداث المتسارعة حول العالم، تصدرتها جريمة قتل مروعة هزّت الشارع المصري في الإسكندرية، وعمليات أمنية نوعية ضد تهريب المخدرات في السودان، إلى جانب حوادث ووقائع أثارت اهتمام الرأي العام دولياً، من بينها مقتل فنان روسي معارض في بولندا، وتقارير عن تحطم قاذفة أمريكية، وأحداث شغب جماهيري قبيل مباريات كأس العالم 2026، فضلاً عن تطورات أمنية في الولايات المتحدة ووفاة مفاجئة لفنانة تركية.

مصر.. فيديو صادم يوثق جريمة قتل بسيف في الإسكندرية

شهدت منطقة الورديان التابعة لحي غرب الإسكندرية شمال جمهورية مصر العربية جريمة قتل مروعة أثارت حالة صدمة واسعة وغضبًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شاب في وضح النهار بالقرب من منطقة المكس بحسب ما جرى تداوله إعلاميًا.

وأظهر المقطع المصور الذي جرى تداوله على نطاق واسع وتصدر الترند خلال الساعات الماضية، قيام شخص بتوجيه ضربات متتالية باستخدام سلاح أبيض كبير الحجم من نوع سيف ضد الضحية، وسط حالة ذعر وارتباك بين المارة وشهود العيان في موقع الحادثة.

وجرى توثيق الواقعة من داخل سيارة بواسطة فتاة كانت متواجدة في المكان، حيث التقطت لحظات الاعتداء التي انتهت بوفاة الشاب في الشارع العام.

وفور انتشار الفيديو، باشرت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية مراجعة المقطع المتداول وفحصه بدقة، بهدف التحقق من ملابسات الحادثة وتوقيت تصويرها، إضافة إلى تحديد هوية جميع الأطراف الظاهرة في المشهد، والكشف عن الخلفيات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الجريمة بهذه الطريقة.

ضربة أمنية كبيرة في السودان.. ضبط 430 كغم من مخدر الآيس في عملية نوعية جنوب البحر الأحمر

أعلنت سلطات الجمارك السودانية، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ عملية أمنية وصفت بالنوعية أسفرت عن ضبط 430 كغم من مخدر “الآيس” في منطقة جنوب ولاية البحر الأحمر، ضمن عملية استهدفت شبكة تهريب منظمة تنشط في المنطقة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، عميد الشرطة جاد الكريم أحمد الفضل، أن العملية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة لتحركات الشبكة خلال الأيام الماضية، ما أتاح تنفيذ المداهمة في توقيت محكم أسفر عن إحباط محاولة تهريب الكمية المضبوطة من أخطر أنواع المخدرات.

وأكد المسؤول الأمني أن العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين الجمارك وجهاز المخابرات العامة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات وفق القوانين المعمول بها.

وفي سياق متصل، أشاد مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم محمد بهذه الضبطية، معتبراً أنها تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات التهريب، خصوصاً في ولاية البحر الأحمر التي تُعد من أهم النقاط الحدودية الحساسة.

وأشار إلى أن مكافحة التهريب تواصل جهودها في تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من مخاطر الأنشطة غير المشروعة، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد تطويراً في أدوات العمل الأمني ورفع كفاءة الانتشار الميداني.

من جانبه، أكد اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن العملية تعكس مستوى الجاهزية العالية لعناصر المكافحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للعمليات النوعية ضد شبكات التهريب المنظمة.

وبحسب متابعات المكتب الصحفي لقوات الجمارك، تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضبطيات التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة في ولاية البحر الأحمر، في إطار جهود مستمرة لإحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والحد من تدفق المواد المخدرة التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

مقتل فنان روسي معارض لبوتين بإطلاق نار في شرق بولندا وتحقيق في «عملية اغتيال محتملة»

أعلنت الشرطة البولندية مقتل فنان روسي معروف بانتقاداته العلنية للرئيس فلاديمير بوتين، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة بياوا بودلاسكا شرق بولندا، قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت السلطات إن الضحية، وهو رجل يبلغ 44 عاماً ويعيش في المنفى في بولندا منذ عام 2021، أُصيب بعدة طلقات نارية، مرجّحة أن الحادث كان عملية قتل مخططة ومتعمدة.

ولا تزال التحقيقات جارية دون تحديد الدافع أو هوية المنفذ، الذي ما زال طليقاً، فيما أشارت وسائل إعلام معارضة روسية وبيلاروسية إلى أن القتيل فنان أدائي ورسّام كاريكاتير اشتهر بسخريته من بوتين وحلفائه.

تحطم قاذفة أمريكية من طراز بي-52 ومخاوف من مقتل الطاقم بالكامل

أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا، بأن ثمانية من أفراد طاقم قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية من طراز “بي-52” يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، عقب تحطم الطائرة خلال مهمة تدريبية روتينية.

وذكرت القاعدة أن الحادث وقع أثناء مهمة اختبار كانت تقلع عند الساعة 11:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الانفجار كان “كارثياً”، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى موقع التحطم فوراً.

وأوضحت التقارير أن الحادث خلّف عموداً كثيفاً من الدخان الأسود، فيما أظهرت لقطات متداولة بقعة سوداء واسعة على مدرج القاعدة، دون وضوح لمعالم حطام الطائرة بسبب شدة الحريق.

وبحسب السلطات العسكرية الأمريكية، تم إغلاق المطار مؤقتاً وتحويل مسار الطائرات القادمة، إلى جانب تعليق جميع التصاريح غير الضرورية، مع استمرار عمليات الطوارئ والتحقيق في ملابسات الحادث.

وتُعد قاذفة “بي-52” من أقدم الطائرات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، حيث دخلت الخدمة عام 1955، وتُستخدم في المهام بعيدة المدى، إذ يمكنها حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الذخائر، ويبلغ طاقمها المعتاد خمسة أفراد.

وتشغل القوات الجوية الأمريكية نحو 76 طائرة من هذا الطراز، والتي لا تزال تُستخدم في مهام عسكرية مختلفة، من بينها عمليات مرتبطة بالتحركات العسكرية الأمريكية في مناطق النزاع.

ويُعد هذا الحادث من أبرز الحوادث المرتبطة بطائرات “بي-52” خلال السنوات الأخيرة، حيث كان آخر حادث مميت مسجل لها عام 2008، عندما قُتل ستة من أفراد الطاقم في تحطم قبالة سواحل غوام، إضافة إلى حوادث أخرى سابقة لم تسفر عن خسائر بشرية.

كأس العالم 2026.. شغب بين جماهير المنتخبين في نيويورك

شهدت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية حالة توتر بين جماهير منتخبي الجزائر والأرجنتين قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة في إحدى مناطق تجمع المشجعين في “تايمز سكوير” وفق ما جرى تداوله.

وأفادت تقارير إعلامية بأن التوتر بدأ داخل منطقة مخصصة للجماهير، قبل أن يتطور سريعًا إلى اشتباكات بالأيدي وتبادل للضرب واللكم بين مجموعات من المشجعين، في مشهد أثار حالة من الفوضى في المكان.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في المونديال أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب فجر الأربعاء 17 يونيو عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا النمسا والأردن.

وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أجواء من الفوضى والتدافع بين الجماهير، وسط حالة من التوتر التي سبقت اللقاء المنتظر.

وتدخلت قوات الشرطة في مدينة نيويورك لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة، وسط استمرار الترقب بشأن أي بيانات رسمية تتعلق بعدد الإصابات أو حالات التوقيف المرتبطة بالحادثة.

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جماهير الأرجنتين يبدأون شجارًا مع جمهور الجزائر 😳🇩🇿🇦🇷



في كل مكان يذهبون إليه يسببون الفوضى يا رجل😱 pic.twitter.com/VnTppyDIa1 — Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) June 16, 2026

Un peuple qui donne envie de l’inviter pic.twitter.com/njoJYzheJO — Casper (@casperfcb) June 16, 2026

إطلاق نار في نيوجيرسي بعد دهس ضابط هجرة أمريكي أثناء محاولة اعتقال مهاجر بيروفي غير نظامي

أعلنت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن أحد ضباطها تعرض للدهس بواسطة سيارة كان يقودها مهاجر غير شرعي من بيرو، أثناء تنفيذ عملية اعتقال في ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى قيام الضابط بإطلاق النار على السائق الذي تمكن من الفرار ولا يزال طليقاً.

ووقعت الحادثة يوم الاثنين في منطقة ماناهوكين بولاية نيوجيرسي، حيث حاولت قوات إنفاذ القانون توقيف فريدريش كاستيلو أورمينو، وهو مواطن بيروفي صادر بحقه أمر ترحيل بتاريخ 30 يناير من العام الماضي، وفق بيان الوكالة.

وأوضح بيان إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أن الضباط حاولوا إيقاف المركبة خلال عملية الاعتقال، إلا أن السائق استخدم السيارة كسلاح وصدم أحد الضباط، ما دفعه إلى الرد بإطلاق النار، قبل أن يفر من موقع الحادث.

وأكدت الوكالة أن الضابط المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تتواصل عمليات البحث عن المشتبه به الذي ما يزال فاراً من العدالة.

وفي سياق متصل، أشارت ICE إلى وجود «نمط متكرر من الهجمات باستخدام المركبات ضد ضباطها»، لافتة إلى أن الضباط يواجهون زيادة بنسبة 3300 في المئة في هذا النوع من الاعتداءات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الجدل السياسي في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة غير النظامية، حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه المنصب بوقف الهجرة غير الشرعية وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود.

وفاة مفاجئة للممثلة التركية إيجه إرتيم بعد عيد ميلادها

توفيت الفنانة التركية إيجه إرتيم عن عمر ناهز 35 عاماً، وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وذكرت التقارير أن الممثلة المعروفة بدور “إيشيل” في مسلسل “شراب التوت البري” تعرضت لوعكة صحية مفاجئة داخل منزلها، فارقت على إثرها الحياة يوم الاثنين، وسط ترجيحات أولية بأن الوفاة قد تكون ناجمة عن أزمة قلبية، في انتظار نتائج الطب الشرعي لتحديد السبب بشكل نهائي.

وقال محاميها أوغور غوكويون إن الوفاة حدثت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً أثناء وجودها مع والدتها في المنزل، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة وأن التقرير الطبي سيحسم تفاصيل وملابسات الوفاة.

وأضاف أن العائلة ستعلن أي مستجدات فور صدور النتائج الرسمية، مقدماً التعازي باسم الأسرة إلى محبي الفنانة وزملائها في الوسط الفني.

وتأتي وفاة إرتيم بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، ما أثار حالة واسعة من الحزن في الأوساط الفنية التركية وبين متابعيها.

وكانت الفنانة الراحلة قد حققت حضوراً لافتاً في الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة، من خلال أعمال أبرزها “رائحة الصندوق” و“شراب التوت البري”، حيث لاقت أدوارها تفاعلاً واسعاً من الجمهور.