تطورات ملف الانتخابات.. محور لقاء «المشري» بالسفير التركي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز.

وهنأ المشري في مستهل اللقاء، السفير التركي بمناسبة يوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب في تركيا عام 2016.

وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وثمن السفير التركي جهود المجلس الأعلى للدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبي – الليبي.

كما تطرق الطرفان إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين.