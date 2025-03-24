تطور جديد بالأزمة السياسية التي تعصف في كوريا الجنوبية

في تطور جديد للأزمة السياسية التي تعصف بكوريا الجنوبية، ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس المؤقت.

وذكرت وكالة يونهاب أن “قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات، مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق”.

وقال برلمان كوريا الجنوبية، إن “هان دوك سو”، يجب أن يُعزل من منصبه لأنه إما تآمر بشكل مباشر مع الرئيس “يون سيوك يول” لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، أو “وافق عليه ضمنيا أو حرض عليه، إلا أن المحكمة رفضت هذه الاتهامات”.

هذا و”تولى “هان” منصب الرئيس بالإنابة خلفاً للرئيس “يون سوك يول”، الذي تعرض للمساءلة ويواجه العزل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي، وعقب صدور الحكم، عاد “هان” إلى منصب القائم بأعمال الرئيس على الفور”.