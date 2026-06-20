تطور جديد في قضية «لاعبي كرة القدم» الليبيين في إيطاليا

استقبل السفير الليبي لدى إيطاليا مهند سعيد يونس، اليوم السبت 20 يونيو 2026، في مقر السفارة الليبية بالعاصمة روما، المواطنين الليبيين طارق العمامي ومهند خشيبة، وذلك في إطار متابعة السفارة لأوضاع المواطنين الليبيين المشمولين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية لاعبي كرة القدم”.

ويأتي هذا اللقاء عقب صدور أمر من الجهات القضائية الإيطالية المختصة بوقف تنفيذ العقوبة بحق المواطنين الليبيين، وذلك بناء على مستجدات قانونية وإجرائية مرتبطة بالقضية، ما أتاح لهما مغادرة أماكن الاحتجاز والتنقل بحرية داخل الأراضي الإيطالية.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة مكنت المواطنين من استكمال ترتيبات الإقامة المؤقتة، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية لهم، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لعودتهما إلى ليبيا.

كما أعرب المواطنان طارق العمامي ومهند خشيبة عن شكرهما وتقديرهما للسفارة الليبية في روما والسفير على الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة خلال مختلف مراحل القضية، مثمنين الدعم والرعاية المقدمة لهما.

وأكدت السفارة في ختام بيانها مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الدفاع لمتابعة مستجدات الملف ومواكبة الإجراءات القانونية ذات الصلة حتى استكمال مسار القضية بشكل نهائي.