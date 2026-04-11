باكستان تستضيف لقاءً مباشراً بين واشنطن وطهران

تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد تطورًا لافتًا في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع تقارير إعلامية تفيد بأن المحادثات انتقلت إلى صيغة لقاء مباشر بين الوفدين، في تحول جديد في آلية التفاوض التي كانت تعتمد سابقًا على الوساطة.

وجاء هذا التطور عقب مشاورات جرت برعاية رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، حيث أكدت مصادر أن الأطراف انخرطت في حوار مباشر داخل العاصمة الباكستانية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر أن وفدي إيران والولايات المتحدة باتا يجريان حوارًا مباشرًا في إسلام آباد، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في طبيعة مسار التفاوض.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران وباكستان يعقدون اجتماعًا ثلاثيًا مباشرًا، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الأطراف الثلاثة، في إطار نقاشات متعددة المستويات.

وبحسب المصدر، يضم الوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات نائب الرئيس جي دي فانس، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، إضافة إلى فريق من مستشاري الأمن القومي والخبراء الفنيين.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود وفد أمريكي موسع من الخبراء في إسلام آباد لدعم المحادثات، مع استمرار التنسيق مع خبراء في واشنطن، ما يعكس انتقال المفاوضات إلى مستوى تقني أكثر تفصيلًا.

وفي تطور متصل، أفادت وكالة تسنيم بأن المحادثات تجاوزت الإطار العام ودخلت في نقاشات فنية حول عدد من الملفات، مع احتمال تمديدها ليوم إضافي، دون قرار نهائي حتى الآن.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصًا في جنوب لبنان، حيث تتواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما يضيف ضغطًا مباشرًا على مسار المفاوضات الجارية.