تطوير أول علاج لمتلازمة «لايل» القاتلة

أعلن معهد والتر وإليزا الأسترالي، “عن تطوير طريقة لعلاج متلازمة “لايل” القاتلة لأول مرة في العالم”.

ووفقًا لبيان صادر عن المعهد الأسترالي، “توصّل علماء أستراليون وألمان إلى أول علاج في العالم لمتلازمة “لايل” القاتلة، حيث أجريت الدراسة بالتعاون مع معهد “ماكس بلانك” الألماني للكيمياء الحيوية”.

وأضاف البيان: “قام العلماء بتحليل عينات جلدية من 7 مرضى مصابين بهذا المرض، وباستخدام تقنية متقدمة تمكنوا من تكبير الخلايا الفردية ودراستها بالتفصيل، مما أدى إلى إنشاء خريطة لآلاف البروتينات التي تسبب هذا المرض القاتل”.

وبحسب البيان: “تمكن العلماء بهذه الطريقة، من تحديد فرط تنشيط مسار إشارات JAK/STAT، المسؤول عن انقسام الخلايا والاستجابات المناعية، وهذا “يفتح إمكانية التدخل في هذه الحالة المميتة”.

يذكر أن متلازمة “لايل”، أو انحلال البشرة السمي (TEN)، هي رد فعل جلدي شديد، يتسبب في انفصال الطبقة الخارحية للجلد (البشرة) عن طبقة الأدمة التي تحتها، في جميع أنحاء الجسم، مما يترك الجسم عرضةً للالتهابات الحادة، وتكوين بثور مؤلمة، وتحدث هذه الحالة عادةً بسبب تفاعل الجسم ضد مع بعض الأدوية، ويبلغ معدل الوفيات إثرها حوالي 30 في المائة.