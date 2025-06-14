تطوير استراتيجي بمستودع طرابلس النفطي.. مشاريع جديدة في الأفق

في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الحيوية التي تضطلع بها شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، شهد مستودع طرابلس النفطي صباح اليوم زيارة تفقدية هامة لساحة الزوائد، بحضور عدد من المدراء العامين ومديري الإدارات الفنية والتشغيلية بالشركة.

وشملت الزيارة معاينة الموقع المخصص لإنشاء منظومة تعبئة جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والإنتاج، وتطوير قدرات الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أكثر فاعلية.

كما ناقش الحضور سبل الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة داخل المستودع، ووضع التصورات المناسبة لتوزيعها واستغلالها في مشاريع استثمارية مستقبلية تدعم التوجهات التوسعية للشركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام شركة البريقة بتحديث بنيتها التحتية وتطوير عملياتها التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها نحو أداء أكثر كفاءة، وخدمات ذات جودة عالية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.