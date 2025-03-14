تطوير التعاون مع النمسا في مجالات «الاقتصاد والطاقة»

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة ليبيا وجمهورية النمسا، استقبل مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أشرف محمد التائب، سفيرة جمهورية النمسا المعتمدة لدى دولة ليبيا باربارا غروس.

وجرى خلال اللقاء “بحث أوجه التعاون وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، والصحة، والنفط والغاز”.

وشدد الجانبان على “ضرورة العمل على استكمال مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين البلدين، وتحقيق اقصي استفادة منها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية عقد منتدى اقتصادي بين دولة ليبيا وجمهورية النمسا”.

وعبرت السفيرة “عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وابدت استعداد بلادها لدعم مشاريع التنمية في ليبيا”.