تطوير الشراكة مع «إيني» للنفط والغاز

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز.

وضم الوفد كل من الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية اليساندرو بوليتي، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانزا، ومدير عام شمال أفريقيا عبد المنعم العريفي.

وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

ويأتي الاجتماع في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز وسبل تطويرها، وتناول الجهود المبذولة لإعادة فتح الحقول النفطية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد الجانبان على الأهمية القصوى لسرعة إعادة ضخ النفط، بالنظر للآثار السلبية الخطيرة مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق.

إلى ذلك، تابع الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا، كما بحث ما تم مناقشته في اجتماعات سابقة حول تنفيذ شركة إيني لعدد من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات، والمتطلبات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك.