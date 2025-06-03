تطوير الطرق وتأمين العاصمة.. مديرية أمن طرابلس في قلب الأحداث الميدانية

ضمن جهود تأمين العاصمة ورفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي، وفي إطار الخطة الأمنية لسنة 2025م، رصدت عدسة قسم الإعلام والتوثيق الأمني تمركزات مديرية أمن طرابلس والأجهزة التابعة لها، أثناء تأديتهم المهام الموكلة إليهم بمناطق متفرقة داخل المدينة، بما في ذلك منطقة زاوية الدهماني، وذلك ضمن نطاقها الإداري والأمني.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس مكتب شؤون المرور جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير طريق المدينة الرياضية، رافقه خلالها رئيس قسم مرور حي الأندلس ورئيس قسم الشؤون الفنية.

وخلال الجولة، تقدم رئيس المكتب بمقترحين لتحسين الحركة المرورية في المنطقة، تمثلا في: إنشاء موقف سيارات مخصص للجماهير الرياضية مقابل المدينة الرياضية، لتخفيف الازدحام أثناء المباريات، تنفيذ فتحة دوران (حرف U) لتسهيل حركة المركبات والتنقل في محيط الطريق.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها في تعزيز الأمن وتقديم المقترحات الفنية التي من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية المرورية وخدمة المواطنين والزوار على حد سواء.