تطوير القطاع الصحي.. محور مباحثات ليبية في القاهرة

بحثت ليبيا وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، خلال زيارة أجراها وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الغوج، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث التقى رئيس الهيئة هشام ستيت في إطار جهود تطوير الشراكات الصحية بين البلدين.

وجاءت الزيارة في سياق تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإمداد الطبي والشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المنظومات الصحية وتطوير سلاسل التوريد الدوائي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جاهزيتها.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري تجربة هيئة الشراء الموحد ودورها في تنظيم عمليات الشراء المجمع للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب دعم توطين الصناعات الطبية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد الدوائي، فضلا عن إنشاء مخازن استراتيجية تسهم في تأمين المخزون الطبي ورفع القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.

وأكد وزير الصحة الليبي، محمد الغوج، حرص دولة ليبيا على الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، بما يساهم في تطوير القطاع الصحي الوطني، خصوصا في ما يتعلق بتوطين الصناعات الدوائية، وتحسين آليات الإمداد والتوزيع، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة بين ليبيا ومصر في القطاع الصحي، بما يخدم تطوير البنية الصحية في البلدين ويدعم استقرار المنظومات الدوائية والإمدادية.

ليبيا والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يبحثان تعزيز التعاون في الأمن الصحي ومكافحة الأوبئة

عقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعا مع المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، جون كاسيا، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر إفريقيا الصحي 2026 (Africa Health ExCon 2026) المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة والأمن الصحي ومكافحة الأوبئة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين ليبيا والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، مع التركيز على تطوير قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والأوبئة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الليبي الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ليبيا لتعزيز منظومات الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، مؤكدا حرص بلاده على توسيع التعاون مع المركز الإفريقي والاستفادة من برامجه الفنية والتدريبية المتخصصة في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة.

كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من منظومة الشراء الموحد الإفريقية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتحسين فرص الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى بحث سبل دعم وتطوير قطاع التصنيع الدوائي في ليبيا، بما يساهم في استدامة سلاسل الإمداد الصحية ورفع كفاءتها.

وأكد وزير الصحة الليبي استعداد ليبيا لاستضافة عدد من الاجتماعات وورش العمل الإقليمية والقارية التابعة للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بما يعزز دورها في دعم العمل الصحي المشترك داخل القارة الإفريقية، إلى جانب الدعوة لتنظيم برامج تدريبية وأنشطة فنية داخل الأراضي الليبية.

كما استعرض الغوج الإمكانيات التي يمتلكها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والتطور الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الجهود التي يبذلها مركز طب الطوارئ والدعم في مجال الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، مؤكدا استعداد ليبيا لتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

من جانبه، أشاد المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض بالجهود الليبية في تطوير القطاع الصحي، مؤكدا حرص المركز على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يعزز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.