تطوير الكوادر التعليمية لمواكبة «التحول الرقمي»

اختتمت مراقبة التربية والتعليم “حي الأندلس” بحكومة الوحدة الوطنية الدورة التدريبية في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، التي أُقيمت تحت إشراف قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة، وبالتعاون مع مركز التدريب وتطوير التعليم وجامعة العاصمة.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاءة منسقي الإعلام والاتصال بالمؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة، ضمن جهود دعم وتطوير الكوادر الإعلامية ومواكبة التحول الرقمي في العمل المؤسسي، وتعزيز الأداء الاتصالي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

وشهد حفل الاختتام حضور نائب رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي المكلف، ومديري مركز التدريب وتطوير التعليم والمركز الوطني للامتحانات، بالإضافة إلى مراقب التربية والتعليم بالبلدية وممثل عن جامعة العاصمة.

وفي كلمته بالمناسبة، شدد مدير مركز التدريب وتطوير التعليم على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الرسالة الاتصالية، مؤكدًا التزام المركز بمواصلة تنفيذ برامج تدريبية نوعية، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية لضمان تطوير مهارات الكوادر وتأهيلها لمواكبة التحولات الرقمية الحديثة.