تطوير تقنية لاستخراج الذهب من النفايات الإلكترونية

طور باحثون تقنية لاستخراج الذهب عالي النقاء من النفايات الإلكترونية، في خطوة من شأنها أن تُحدث ثورة في عمليات استعادة الذهب، لا سيما أن التقنية تستفيد من عنصر غير متوقع يتم الحصول عليه من صناعة المواد الغذائية.

وتتمحور آلية عمل التقنية، وفقًا لما ذكره موقع “newatlas”، حول استخدام مصل اللبن، وهو منتج ثانوي لإنتاج الجبن، كعنصر حاسم في عملية استخراج الذهب، من خلال تحويل بروتينات مصل اللبن إلى مصفوفة من “ألياف الأميلويد”، وهو ما ينتج مادة “ماصة” قادرة على استخراج الذهب بشكل انتقائي من النفايات الإلكترونية.

وبين الموقع أنه ضمن ظروف خاضعة للرقابة تتضمن الحموضة ودرجات الحرارة المرتفعة، تخضع بروتينات مصل اللبن لعملية تمسخ، ما يؤدي إلى تكوين ألياف نانوية داخل مصفوفة هلامية، حيثُ تتم معالجة “الجل” الناتج لاحقًا وتحويله إلى مادة تشبه الإسفنج، وتكون جاهزة لالتقاط الأيونات المعدنية من مكونات النفايات الإلكترونية الذائبة.

ونجح الباحثون بعد سلسلة تجارب، في استعادة الذهب من اللوحات الأم لكمبيوتر قديم.

وأكد الموقع الجدوى العملية المُبتكرة اقتصاديًا، حيثُ تقدر التكلفة الإجمالية لاستعادة الذهب من النفايات الإلكترونية بـ50 مرة أقل من قيمة الذهب، الذي تم الحصول عليه، مع تقليل البصمة البيئية لهذه الطريقة بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية، وذلك بسبب انخفاض استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة.

وفي حين أن الطريقة الحالية تعتمد على بروتينات مصل اللبن، يستكشف الباحثون مصادر البروتين البديلة، بما فيها الخيارات النباتية، لتقليل التأثيرات البيئية، عبر تنويع المواد البروتينية لتطوير حل مستدام وقابل للتطوير لغايات استخراج الذهب من مختلف مجاري النفايات خارج نطاق النفايات الإلكترونية.

ولفت الموقع: “استخراج الذهب من النفايات الإلكترونية ليس مربحا فحسب، بل يؤكد على إمكانات الممارسات المستدامة للتخفيف من الآثار البيئية المرتبطة باستخراج الموارد، ومع المزيد من التقدم والتحسينات، تحمل الطريقة المكتشفة وعدًا بإعادة تشكيل مستقبل انتعاش الذهب مع تعزيز مبادئ الاقتصاد والإشراف البيئي”.

ويحظى الذهب بتقدير كبير لقيمته الجوهرية وتطبيقاته المتنوعة التي تغطي مختلف الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والفضاء والطب وتكنولوجيا النانو.