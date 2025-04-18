تطوير جهاز مميز لعلاج نوع خطير من «السرطان»

طورت شركة “فرانسيس ميديكال” (Francis Medical) الأمريكية جهازا مميزا يعمل بتقنية فريدة لعلاج “سرطان البروستات”.

وبحسب موقع “ميديكال اكسبريس”، “نجحت الشركة الأمريكية في تطوير جهاز قادر على تدمير أورام البروستات باستخدام بخار ماء عالي الحرارة، وقد حصلت هذه التقنية على اعتراف كإنجاز محتمل في مجال علاج الأورام السرطانية، حيث منحتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصنيفًا خاصًا عام 2023 لتسريع تطوير حلول مبتكرة لعلاج الأورام الخبيثة”.

وبحسب الشركة، “تعتمد التقنية المسماة (Vanquish) على منهجية غير جراحية، حيث يقوم الطبيب بإدخال مسبار رفيع عبر الإحليل، ثم توجيه إبرة متخصصة إلى موضع الورم، وحقن بخارٍ تصل حرارته إلى حوالي 100 درجة مئوية، وخلال 10 ثوان فقط، يتم القضاء على الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة بنسبة عالية، كما تتم العملية تحت المراقبة البصرية باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية”.

ووفق الموقع، “وأفاد فإن الشركة أجرت تجارب سريرية أولية لجهازها على 15 مريضا يعانون من سرطان البروستات، حيث سجلت التقنية المستخدمة فعالية بنسبة 100%، دون ظهور أي آثار جانبية خطيرة لدى جميع المرضى، ومن المقرر توسيع نطاق البحث لتشمل 235 مريضا في 26 مركزا طبيا”.

وأوضح الخبراء أن “آلية عمل الجهاز الجديد تتيح: تقليل التأثير على نسيج البروستاتا السليم أثناء استهداف الورم، خفض مخاطر إصابة الأنسجة المجاورة، الحفاظ على الوظائف الطبيعية للبروستاتا”.

يذكر أن “سرطان البروستات، هو نوع من السرطانات التي تصيب الغدة البروستاتية الموجودة عند الرجال، ويشكل هذا السرطان خطراً صحياً يختلف في شدته من حالة لأخرى، ويعتمد على عدة عوامل مثل العمر والتاريخ العائلي”.

وغالباً ما ينمو سرطان البروستات، “بشكل بطيء وقد لا يحتاج إلى علاج فوري، لكن بعض الحالات يمكن أن تكون أكثر عدوانية وتحتاج إلى تدخل علاجي”.

ويُعتبر الكشف المبكر والمعالجة الفعالة “عن طريق فحوصات الدم، الفحوصات الجسدية، أو حتى الخزعات أمراً مهماً في تعزيز فرص الشفاء وتجنب المضاعفات المحتملة”.