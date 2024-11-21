تطوير طائرة كهربائية في الإمارات.. وهذا موعد تشغيلها!

كشفت مجموعة “إيدج” الإماراتية، “عن تطوير طائرة كهربائية يتم تصنيعها كاملا في الإمارات وسيتم تشغيلها عام 2028”.

وقال نائب رئيس الأنظمة المستقبلية في شركة “كينتسوجي”، التابعة لمجموعة طارق البناي، “إن التجارب التشغيلية للطائرة (E 20 plus) ستبدأ خلال العام المقبل، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية خلال عام 2028”.

وأوضح البناي، “أن لدى الطائرة القدرة على حمل خمسة أشخاص، من بينهم الطيار، فيما تصل حمولتها إلى 450 كيلوغراما، وتطير على ارتفاع يصل إلى 2000 قدم، وتقطع مسافة 240 كيلومترا في 50 دقيقة:.

من جانبه، قال نائب رئيس عمليات الطيران في شركة الاتحاد للطيران، الكابتن محمد النويهي إن “هناك 336 طيارا إماراتيا يعملون في (الاتحاد للطيران)، يشكلون 19% من إجمالي الطيارين في الشركة”، مشيرا إلى “خطط لزيادة عدد الطيارين الإماراتيين إلى ما يفوق 600 طيار بحلول 2030”.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم”، أضاف أن “الاتحاد للطيران” تقوم حاليا بإعادة إطلاق البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين ليضم من 50 إلى 70 طيارا إماراتيا سنويا حتى عام 2030.

هذا وجاء الإعلان عن الطائرة على هامش معرض “أبوظبي” للطيران 2024.