تطوير «غير مسبوق» في التحقيقات الجنائية.. تدريب مئات الوكلاء في ليبيا

نفّذ مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لـ مكتب النائب العام، برنامجاً تدريبياً موسعاً يهدف إلى تطوير قدرات المحققين في مجال الخبرة الفنية والعلوم الجنائية، ضمن خطته التدريبية للعام 2025 – 2026.

ويأتي هذا النشاط في إطار استكمال التأهيل الإعدادي للكوادر القضائية المعينة حديثاً ضمن أول درجة من جدول درجات الهيئات القضائية، حيث شمل البرنامج تنفيذ ست نسخ من دورة “أساسيات الطب الشرعي للمحققين”، استفاد منها 150 وكيلاً للنائب العام من مختلف نطاقات محاكم الاستئناف في عدة مدن ليبية، من بينها درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، سبها، غريان، الزاوية، الخمس، مصراتة، جنوب طرابلس وشمال طرابلس.

ويركز البرنامج التدريبي على رفع كفاءة المشاركين عبر تعزيز معارفهم في العلوم المرتبطة بالعدالة الجنائية، وتطوير مهارات التعامل مع الأدلة الفنية والخبرات المساندة للعمل القضائي، بما يساهم في تحسين جودة الاستجابة أثناء إدارة مسار التحقيق في مواقع الجرائم.

كما اعتمد المركز في تنفيذ هذه الدورات على أدوات تدريبية متنوعة شملت حلقات نقاش، وتمرينات تطبيقية، ودراسات لحالات واقعية، إضافة إلى محاكاة ميدانية لمواقع جرائم افتراضية بهدف رفع مستوى الجاهزية العملية لدى المشاركين.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي مؤسسات العدالة في ليبيا إلى تطوير الأداء المهني للقضاء والتحقيق، ومواكبة المعايير الحديثة في علوم الأدلة الجنائية، بما يعزز دقة الإجراءات وسرعة كشف الحقائق في القضايا الجنائية.