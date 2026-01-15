تطوير قدرات وكلاء النيابة العامة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية لفائدة ستة عشر وكيلاً للنائب العام، ضمن خطة المركز للربع الثاني من العام التدريبي 2025 – 2026، بهدف إعدادهم كمدرِّبين معتمدين للانضمام إلى إطار مدرِّبي المركز.

وتركزت الدورة، التي امتدت على مدى أسبوعين بمجموع ستين ساعة، على إكساب المشاركين معارف ومهارات متصلة بالتدريب، بما يشمل منهجية المركز في التعليم والتدريب ضمن نظام العدالة، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم.

وشملت الدورة تحليل الاحتياجات التدريبية، صياغة الأهداف، تصميم البرامج التدريبية، تنظيم وإدارة التدريب، استخدام أساليب وأدوات التدريب التشاركي، وتقييم أثر التدريب على المشاركين.

ونُظّم النشاط التدريبي في مقر المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون، وشهد زيارة المستشار النائب العام، رئيس مجلس إدارة المركز، لمتابعة تطبيق سياسة توطين التدريب والتأكد من سير التعاون الفني الدولي وتنفيذ البرامج والمشاريع الدولية لتعزيز القدرات.