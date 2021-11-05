تطوير قرية النفط بطرابلس.. محور لقاء رئيس الوطنية للنفط مع «مليقطة»

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشارَكة مع القطاع الخاص (PPP) عبد المجيد مليقطة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، فإن الاجتماع بحث مشاريع قطاع النفط المشارَكة مع القطاع الخاص، ودراسة آلية إدارتها.

وأعرب مليقطة عن استعداد الشركة الليبية (PPP) وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للعمل، على استثمار وتطوير قرية النفط بطرابلس بأطر وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة استعداد الشركة التامّ “لتقديم تصور كامل للمشروع ليكون من أبرز المناطق الحضرية الرئيسية في العاصمة طرابلس، وعلى أعلى طراز عمراني وبأفضل التقنيات الحديثة كتجمع سكني حديث متكامل”، وفق قوله.

من جهته أكد صنع الله، على أهمية تكامل القطاعين العام والخاص من أجل تنمية شاملة تعود بالنفع على ليبيا.

الجدير بالإشارة إلى أن الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشارَكة مع القطاع الخاص (PPP) استلمت أيضاً، مشروع تطوير وتهيئة “قاعة الشعب” بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، والتي ستصبح قاعة للمؤتمرات العالمية.

وتم تكليف عضو لجنة الحوار السياسي عبدالمجيد مليقطة، برئاسة الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص من قِبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلفاً لعثمان الريشي، المُكلف من قِبل المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وجرى إنشاء شركة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وذلك في إطار تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، والخدمات العامة، حيث تعمل الشركة على تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأسست الشركة في عام 2020 بموجب المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشركة إلى التركيز على وضع السياسات والإستراتيجيات والاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية والقدرات التمويلية للقطاع الخاص وتشجيع المنافسة بالأسواق ودعم سُبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.