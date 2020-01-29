تظاهرات ومواقف عربية موحدة حيال خطة «صفقة القرن»

الدول العربية تستنكر الصفقة المشبوهة [الخليج أونلاين]

مواقف وبيانات تستنكر “صفقة القرن” التي كشف عن بنودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتظاهرات في تركيا والأردن تندد بـ “الصفقة المشبوهة” وتعتبرها إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين.

رفضت الجبهة العربية التقدمية ودانت بشدة “صفقة القرن” التي وصفتها بـ “المشؤومة” ودعت كلّ الشعوب العربية وقواها الوطنية إلى إسقاطها، معتبرة أنها أخطر خطوة بعد اتفاقيات كامب ديفيد بما تحمله من مخاطر على شعوب المنطقة.

البطريرك غريغوريوس الثالث لحام قال رداً على صفقة ترامب القدس ليست سلعة..وفلسطين ليست سلعة

عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي أعلن أيضاً أن أول فشل لخطة ترامب أنها لم تستطع أن تحشد سفراء الدول جميعاً وليس زعمائها، معتبراً أن الخطة المعلنة تؤكد استمرارية الإجرام ومصادرة الحقوق وانتهاك القانون وقرارات مجلس الأمن.

“مجلس التلاحم القبلي في اليمن” رفض “صفقة ترامب التآمرية بأبلغ عبارات السخط والاستنكار”.

من جهته، اعتبر الحزب الإسلامي العراقي أن كلّ محاولات إنهاء القضية الفلسطينية وتحت شتى المسميات، باءت بالفشل كونها تتنكر لحقائق التاريخ والجغرافية وحقوق أهلنا في فلسطين وتضحياتهم طيلة عقود.

المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي رأى أن “صفقة ترامب المشؤومة تعبّر عن وقاحة الإدارة الأميركية”، وقال “إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنساعد الشعب الفلسطيني على عكس بعض الأنظمة العربية”.

وفي تركيا، تجمّع المئات من المحتجين أمام السفارة والقنصلية الأميركيتين في أنقرة وإسطنبول رفضاً لـ “صفقة القرن” التي أعلنها ترامب.

مئات المحتجين رددوا شعارات مناهضة للرئيس الأميركي ولـ “صفقة القرن” وسط إجراءات أمنية مشددة.

مقر السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان شهد أيضاً مسيرة احتجاج ضدّ ما يسمى “صفقة القرن”، حيث شارك العديد من المواطنين والبرلمانيين والأحزاب الإسلامية واليسارية للمطالبة بإسقاط الصفقة.

حزب التيار الشعبي في تونس دعا أيضاً إلى تجذير المقاومة وتصعيدها في مواجهة الصفقات المشبوهة،معتبراً أن الصفقة هي اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مديناً ضلوع بعض الأنظمة العربية في مساعي تثبيت الاستيطان وتأييد الصفقة.

الحزب وفي بيان ٍله، دعا الى تجذير المقاومة وتصعيدها في مواجهة الصفقات المشبوهة، مؤكداً شرعية سلاح المقاومة بوصفه خياراً استراتيجياً لتحرير كلّ الأراضي الفلسطينية.

كما استنكر بيان لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” في الجزائر إعلان الرئيس الأميركي “صفقة القرن”.

بدورها، أطلقت حركة مجتمع السلم بالجزائر حملة شعبية وعلى مواقع التواصل باسم “تسقط صفقة القرن..القدس عاصمة أبدية لفلسطين”.

وتظاهر الفلسطينيون في عددٍ من مدن وقرى قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها رفضاً لـ “صفقة القرن”، وأعلنت بعض الحكومات والأحزاب العربية والغربية موقفها من “صفقة القرن” التي كشف عن بنودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء.

أبو الغيط: الجامعة العربية تجتمع السبت المقبل على المستوى الوزاري

من جهته، اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن خطة السلام التي أعلن عنها ترامب تعكس رؤية غير ملزمة، وبالقراءة الأولى للخطة التي أعلنها ترامب، اعتبر أبو الغيط أن الصفقة تشير لإهدار كبير لحقوق الفلسطينيين.

أبو الغيط أكّد أن الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي حيال “خطة واشنطن للسلام”، لافتاً أن السلام العادل لا يتحقق بتجاهل أو شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكشف أبو الغيط أن الجامعة ستجتمع السبت المقبل على المستوى الوزاري “لبلورة موقف عربي موحد حيال خطة واشنطن للسلام”