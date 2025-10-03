تظاهرة بطرابلس تطالب بالإفراج عن معتقلي سفينة «عمر المختار»

شهد ميدان الجزائر في العاصمة طرابلس، تظاهرة شعبية حاشدة احتجاجًا على اعتراض القوات الإسرائيلية سفن “أسطول الصمود العالمي” واعتقال النشطاء الذين كانوا على متنها.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والليبية ولافتات تطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، معلنين تضامنهم مع النشطاء المعتقلين.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من سفينة “عمر المختار” الليبية، والتي كان على متنها 17 شخصًا، بينهم 11 ناشطًا ليبيًا.

كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لضمان سلامتهم وعودتهم إلى بلادهم.

من جهة أخرى، طالبت النقابة العامة للمحامين في ليبيا في بيان رسمي بالإفراج الفوري عن ركاب سفينة “عمر المختار”، معتبرة أن اعتقالهم يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي للتدخل لضمان إطلاق سراحهم.