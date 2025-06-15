تعادل مثير.. الأهلي المصري يصمد أمام إنتر ميامي في انطلاقة كأس العالم للأندية

استهل النادي الأهلي المصري مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بتعادل سلبي مثير أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، في المواجهة التي احتضنها ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ورغم غياب الأهداف، إلا أن اللقاء جاء مليئًا بالإثارة والتقلبات الدرامية، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الـ60 ألف متفرج، احتشدوا لمتابعة بطل إفريقيا في مواجهة أحد أكثر الأندية تسويقًا ونجومية في أمريكا الشمالية.

بداية قوية وإصابة صادمة

جاءت انطلاقة الأهلي نارية، حيث فرض نسقًا عاليًا منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الضغط المتقدم والتمرير السريع بين الثلاثي زيزو، كهربا وتريزيجيه، لكن الدقيقة 14 حملت أول صدمة للمارد الأحمر بعد تعرض لاعب الوسط النشيط إمام عاشور لإصابة عضلية مفاجئة، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان، ليحل بديله النجم أحمد سيد “زيزو”.

ركلة جزاء ضائعة وتشويق بلا أهداف

واصل الأهلي ضغطه الهجومي ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد تدخل من مدافع إنتر ميامي على زيزو داخل المنطقة، لكن النجم محمود حسن “تريزيجيه” أهدر الفرصة الذهبية بتسديدة ضعيفة تصدى لها ببراعة الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري، الذي قدم مباراة للتاريخ ونال جائزة رجل المباراة.

ميسي يظهر.. والشناوي يتألق

في الشوط الثاني، تغيرت المعادلة. دخل ليونيل ميسي بثقله في اللقاء، وقاد هجمات متلاحقة لإنتر ميامي بمعاونة الأوروغوياني لويس سواريز، لكن الحارس العملاق محمد الشناوي تألق بشكل استثنائي، وذاد عن مرماه ببسالة، مانعًا أي اختراق، ليخرج الأهلي بنقطة ثمينة من فم الأسد الأمريكي.

مجموعة نارية ومواجهة منتظرة أمام بالميراس

بنتيجة التعادل السلبي، يحصد كلا الفريقين نقطة واحدة، في انتظار نتائج الجولة الثانية من المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وسيلتقي الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس المقبل في مواجهة من العيار الثقيل، ستكون بمثابة عنق الزجاجة في مشوار التأهل، بينما يواجه إنتر ميامي فريق بورتو في مباراة مرتقبة ومصيرية.

هل يصنع الأهلي المعجزة؟

رغم البداية المتوازنة، إلا أن جماهير الأهلي تأمل في أن يستعيد الفريق بريقه أمام بطل البرازيل، ويواصل مشواره بثقة نحو الأدوار النهائية في كأس العالم للأندية. فهل تنجح كتيبة مارسيل كولر في كتابة فصل جديد من المجد العالمي؟ فالأنظار تتجه إلى الخميس… فالمعركة مستمرة، وأحلام القلعة الحمراء لا تعرف السكون.

يالطييييييييييييف 🤯🤯



ركلة جزاء ضائعة والأهلي يستمر في إهدار الفرص 😨 🤷🏻‍♂️#الاهلي_إنترميامي pic.twitter.com/Um5MVvUhGY — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) June 15, 2025