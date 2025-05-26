تعادل مثير مع سيمبا التنزاني.. «نهضة بركان» يتوّج بكأس الاتحاد الإفريقي

تُوّج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه سيمبا التنزاني، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب “بنجامين مكابا” في دار السلام.

وكان الفريق المغربي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد، ليظفر باللقب بمجموع المباراتين (3-1)، ويضيف الكأس الثالثة إلى خزائنه بعد لقبي 2020 و2022.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وافتتح سيمبا التسجيل مبكراً في الدقيقة 17 عبر جوشوا موتالي، إلا أن الفريق التنزاني تعرض لضربة موجعة بطرد لاعبه يوسف كاجوما في الدقيقة 50 بعد نيله الإنذار الثاني.

واستغل نهضة بركان النقص العددي في صفوف خصمه، ليخطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (90+3) عن طريق سومايلا سيديبي، ويحسم اللقب لصالحه.

وبهذا التتويج، عادل نهضة بركان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، والمسجّل باسم الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب، كما عززت الأندية المغربية صدارتها لقائمة أكثر الدول تتويجاً بكأس الكونفيدرالية برصيد ثمانية ألقاب.

ويمثل هذا الإنجاز ثاني ألقاب نهضة بركان هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه، ما يمنحه بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ومن المرتقب أن يواجه نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.

في المقابل، تواصل الأندية التنزانية غيابها عن منصات التتويج القارية رغم تطورها اللافت في السنوات الأخيرة.