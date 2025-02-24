تعادل مخيّب للآمال لنادي الأهلي طرابلس وتراجع «رهيب» بأداء الفريق

حقق فريق الأهلي طرابلس وسط حضور جماهيره بملعب طرابلس الدولي، تعادلا مثيرا في “ديربي” العاصمة مع جاره المدينة بهدف لمثله.

وافتتح التسجيل المهاجم الأنغوالي “مابولولو” التسجيل من علامة الجزاء بينما أدرك فريق “المدينة” التعادل في الدقائق الاخيرة قبل صافرة نهاية المباراة عن طريق راسية محكمة من مهاجمه “أوتو جون” وأضاع عدة فرص محققة من هجمات سريعة خاطفة.

ودخل فريق “الأهلي طرابلس” مرحلة الشكوك مع جماهير خاصة بعد التعادلين المتتاليين في مباراتي “الاتحاد المصراتي والمدينة”، ورجح بعض المحللين الفنين أسباب ظهور الفريق بهذا الأداء المتراجع في ضمان الفريق للتأهل للمرحلة المقبلة.

ويحاول المدير الفني الفرنسي “غوميز” إدخال الصفقات الجديدة في المجموعة، لخلق توليفة قوية وانسجام من خلال ما تبقى من مباريات في المرحلة الأولى، ولكن سيكون هذا مكلف للغاية بالنسبة لفريق بحجم “الأهلي” وجماهيره الغير راضية عن الأداء والتي تطالب بإقالة المدير الفني قبل فوات الأوان.

أما فريق “المدينة” وبهذه الأسماء القوية المنتدبة، وبقيادة المصري طارق العشري، الذي ظهر خلال المباراة الماضية اكثر تنظيماً دفاعياً فهو يدخل مرحلة انتقالية من التطور على مستوى الأداء، ويقترب من حسم إحدى ورقات التأهل للدور المقبل.