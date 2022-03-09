تعافي انتاج النفط الليبي خام ليتجاوز 1.1 برميل يوميا

أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن تعافي إنتاج ليبيا من الخام ليتجاوز 1.1 برميل يوميا، بعد فتح صمامات مرتبطة بخط نقل النفط من حقلي الشرارة والفيل إلى موانئ التصدير.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنّ عمليات التشغيل مستمرة لإعادة الإنتاج لمستوى ما قبل الاغلاقات بشكل تدريجي وهو 1.4 مليون برميل يوميا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة إيقاف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، بعد أن أقفل مسلحون صمامات مؤدية لموانئ التصدير.

ودفع إغلاق الصمامات المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان القوة القاهرة في الحقلين، وفقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي حوالي 35 مليون دولار.