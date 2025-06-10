تعاون أمني بين ليبيا والنيجر يُسهم في تسليم متهم بجريمة قتل

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن تاجوراء بلاغًا يفيد بالعثور على جثة المواطن النيجري سليمان الثني (مواليد 2000) داخل مزرعة لتربية الأبقار بمنطقة الزطارنة بتاجوراء.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، باشرت فورًا عناصر التحقيق والأدلة الجنائية التابعة لمركز شرطة وادي الربيع إجراءات المعاينة الأولية وفتح محضر بالواقعة.

ووفق الوزارة، سلّم الجاني المدعو موسى عمر نفسه إلى سفارة النيجر، التي قامت بدورها بإحالته إلى مركز شرطة حي الأندلس بمديرية أمن طرابلس، ومن ثم نُقل إلى مركز شرطة وادي الربيع تبعًا للاختصاص المكاني، وتم توثيق أقواله وإحالته إلى نيابة تاجوراء الجزئية لاستكمال التحقيقات القانونية.

وتأتي هذه الحادثة وسط جهود متواصلة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق طرابلس وتاجوراء، حيث تعمل فرق التحقيق الجنائي بشكل مكثف لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، ويعكس تسليم الجاني نفسه تعاونًا مع السلطات المحلية، ما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.

تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس لتعزيز الاستقرار وتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار

في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة وتعزيز الاستقرار الأمني، كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية انتشار دورياتها في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بنفس المهام.

وشهد يوم الثلاثاء تكثيفًا لعمل الدوريات تحت إشراف مباشر من مدير الإدارة اللواء عبد الحكيم، حيث تم توزيع المهام الأمنية وفق الخطة المعتمدة وبما يتماشى مع ترتيبات وقف إطلاق النار، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة، وتعزيز الانضباط والسيطرة الميدانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن العام ودعم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان حماية المواطنين وتأمين العاصمة.