تعاون أمني واسع بين مديريات الجفارة وطرابلس لضبط الأمن ومواجهة التحديات

في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مختلف مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة، أشرف صباح اليوم الجمعة، مدير أمن الجفارة اللواء عبدالناصر الطيف، على انطلاق الدوريات الأمنية المكلفة بدعم مديرية أمن طرابلس في تنفيذ المهام الأمنية الحيوية الموكلة إليها.

وجرت عملية الانطلاق بحضور جميع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة والوحدات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة، مؤكدةً بذلك التنسيق والتعاون الكامل بين مختلف الوحدات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس.

وتأتي التعليمات الصادرة من الوزارة بهدف دعم مديرية أمن طرابلس في مهامها الأمنية، وتحقيق الاستقرار المنشود.