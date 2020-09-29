تعاون إقليمي مُكثف بين روسيا وبيلاروس

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تكثيف التعاون الإقليمي بين البلدين.

وأضاف لوكاشينكو، خلال استقباله في مينسك محافظ مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف: “لقد اتفقنا مع رئيس روسيا، على أننا سنكثف التعاون الإقليمي. هذا مهم جدا، و كثيرا ما أكرر هذا الكلام خلال اللقاء مع كل محافظ تقريبا”.

وشدد لوكاشينكو، على أن حكام المناطق بالذات، أنقذو الدولة الاتحادية بين بيلاروس وروسيا، وبالذات خلال فترة الرئيس الراحل بوريس يلتسين، عندما لم يكن هذا الاتحاد يثير اهتمام الكثيرين.

وأضاف لوكاشينكو، أن حكام المناطق الروسية، توجهوا “بشكل مباشر” إلى إقامة العلاقات مع بيلاروس، “وبذلك حافظوا على هذا الاتحاد وأنقذوه”.

وتابع الرئيس البيلاروسي: “كامتنان على ذلك، أقوم دائما بإيجاد الوقت للقاء حكام المناطق الروسية، ومناقشة مجموعة من القضايا في العلاقات معهم” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.