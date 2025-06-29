اتفاق ليبي ألماني لتعزيز كفاءة إدارة النفايات وتطوير البنى التحتية المحلية

عقد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة المكلف، “إبراهيم بن دخيل”، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد من خبراء منظمة GIZ الألمانية، بحضور فريق العمل من المختصين في إدارة النفايات، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة.

وقد تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الفنية المؤجلة المدرجة ضمن خطة عمل 2025، في إطار الشراكة بين وزارة الحكم المحلي ومنظمة GIZ وتمت مراجعة خطة التنفيذ والجدول الزمني للمشاريع، مع تقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية، فضلاً عن تحديد آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة على ضرورة تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما أكد على أن هذا التعاون يسهم في تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة والسائلة، مما يعزز الوضع البيئي في البلاد بشكل عام.