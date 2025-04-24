تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير الكفاءات الوطنية، اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع خورخي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الاستثمار، وعدد من مدراء الإدارات المعنية بمقر البنك في واشنطن.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة افاق التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتدريب موظفي مصرف ليبيا المركزي على أساليب الاستثمار وتحليل اتجاهات الأسعار في الأسواق المالية الدولية، وإطلاق برنامج تأهيل وتكوين القيادات، بما يتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي المستقبلية”.

وفي وقت سابق، التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفريقيا عصمان دايون، ومدراء الادارات الفنية بمجموعة البنك الدولي.

وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك منها أولوية التعافي والإصلاح الاقتصادي، واستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي، وتطوير انظمة الدفع الالكتروني”.

كما تناول الاجتماع “دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.