تعاون بيني وطني لمواجهة تهديدات الفضاء السيبراني وجرائم المعلوماتية

نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب وخبراء من الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مجموعة أنشطة تدريبية، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين في مواجهة تحديات استخدام التقنيات الإلكترونية الناشئة، وتنفيذا لوثيقة التعاون التي جرى توقيعها في افتتاح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بنسخته الأولى.

وشملت باكورة التعاون، تنفيذ المرحلة الأساسية لبرنامج زيادة معرفة المستفيدين، ورفع مهاراتهم في مواجهة التهديدات المنبثقة عن الفضاء السيبراني والمحيط الرقمي، لتعزيز معالجة الجرائم الإلكترونية، ورفد أمن مشروع هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة.

وأفاد من النسخة الأولى من الأنشطة، التي امتدَّت على مدار خمسة أيام، تسعة وثلاثون وكيلاً للنائب العام من المنسَّبين في دائرتيْ اختصاص محكمتيْ استئناف طرابلس، و جنوب طرابلس.

وأتاحت الأنشطة إحاطة عن المدخل إلى أمن البيانات والمعلومات، وسياساته، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وتحليل الأدلة الرقمية للممارسات التي تندرج ضمن نماذج تجريمية.

وسيُتابع المركز تنفيذ نسخ من المرحلة الأساسية لبرنامج تنمية المعارف والمهارات الرقمية لمنتسبي هيئة النيابة العامة من الأطر القضائية، والإدارية، والفنية كمرحلة أولى.