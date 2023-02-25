تعاون بين الثقافي العربي البريطاني وجهاز المدينة القديمة طرابلس

افتُتح اليوم السبت، ببلدية طرابلس المركز، عدد من المباني التي تم صيانتها من قِبل جهاز إدارة المدينة القديمة، والتي شملت تطوير وصيانة (ميدان السيدة مريم، بنك دي روما، المكتبة القديمة، دار كريستا)، انطلاقا من باب درغوت باشا الذي يقع شمالي المدينة.

وبدعوة من جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس حضرت ممثلتي المنتدي الثقافي العربي البريطاني سلمي المنفي وزينب عبدالله، حفل افتتاح ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة.

وقام أعضاء جهاز المدينة بجولة لممثلتي المنتدى للوقوف على آخر النشاطات في المدينة القديمة.

وخلُصت الجولة إلى عقد اتفاق في المدة القادمة للتعاون بين المنتدى الثقافي العربي البريطاني وجهاز المدينة القديمة في برامج ثقافية فنية مشتركة من شأنها التعريف بالفن والثقافة الليبية وإبراز أهم ملامح المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.