تعاون بين النفط والكهرباء للإعادة تشغيل محطة أوباري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن فرق الصيانة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ساهمت في استعادة حوالي 160 ميغاوات من الطاقة التي فقدتها محطة كهرباء أوباري.

جاء ذلك عقب توقف المحور الدوار لإحدى مضخات المحطة، حيث تم نقل المضخة إلى ورشة الصيانة التابعة للشركة في مرسى البريقة، والتي تم فيها تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتوفير قطع غيار جديدة لضمان استدامة الأداء ومنع تكرار الأعطال مستقبلاً.

وتُبرز هذه الجهود مفهوم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، بما يعكس مظلة التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها شركات النفط الوطنية. يأتي ذلك انسجاماً مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية.