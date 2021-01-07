تعاون بين مؤسسة النفط ووزارة الطاقة الأمريكية لإعادة تأهيل وتطوير الحقول

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق مشروع دراسة وتحسين المخطط الإستراتيجي للمؤسسة الوطنية للنفط ودعم نظام الحوكمة بقطاع النفط بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأنه في إطار دعم الشفافية وتطوير أداء المؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها، تتعاون المؤسسة مع وزارة الطاقة الأمريكية لتنفيذ دراسة شاملة لخطة المؤسسة في المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثا وذلك لزيادة إنتاج النفط والغاز.

كما تتضمن الدراسة مراجعة نظام الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها، والهدف الأساسي من الدراسة هو تسليط الضوء على نقاط القوة في المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها، وتعزيز ودعم الاستثمار الدولي في ليبيا، ومواءمة المؤسسة مع أفضل الممارسات الدولية للشركات الكبرى مما يُعزز فرص جذب الاستثمار الدولي ويُسهل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في كافة مجالات الصناعة النفطية.