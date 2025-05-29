وزارة العمل وجامعة طرابلس تبحثان تسريع استجلاب الكفاءات ورفع جودة التعليم

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، خلال لقائه مع رئيس جامعة طرابلس، الدكتور خالد عون، سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية، بهدف دعم العملية التعليمية وتسهيل استجلاب الكفاءات العلمية، وحضر اللقاء مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور مجدي حمزة، ومدير إدارة استخدام التعليم بالوزارة الهادي دومة.

وتناول الاجتماع آليات تسهيل إجراءات استخدام اليد العاملة الأجنبية، لا سيما في ما يخص التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءات العالية، بما يلبي احتياجات الكليات المختلفة ويسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي.

وأكد الوزير العابد التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتذليل الصعوبات وتسريع الإجراءات الإدارية، مشدداً على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية من أجل النهوض بالقطاع التعليمي وتحقيق التنمية البشرية.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة طرابلس بمستوى التعاون القائم مع وزارة العمل والتأهيل، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو تحسين بيئة التعليم العالي، واستقطاب كفاءات أكاديمية تسهم في تطوير أداء الجامعة وفق المعايير الوطنية والدولية.