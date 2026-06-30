تعاون حكومي أممي لدعم «التحول الرقمي» داخل القطاع الصحي

بحثت حكومة الوحدة الوطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود تطوير القطاع الصحي، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بمشاركة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ووزير الصحة الدكتور محمد الغوج.

وضم وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثلة المقيمة للبرنامج في ليبيا صوفي كيمخادزه، ونائب الممثل المقيم محمد صالح، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون بين الحكومة والبرنامج بما يدعم أولويات الإصلاح والتحديث داخل القطاع الصحي.

وركزت المباحثات على آليات تقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الصحة في مسار التحول الرقمي، إلى جانب إدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة لإدارة المرافق الصحية، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز حوكمة المنظومة الصحية من خلال اعتماد ممارسات مؤسسية أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم جودة الخدمات الطبية ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد الجانبان أهمية وضع آلية عمل مشتركة لتنظيم التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يضمن تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير بصورة مستدامة، ويسهم في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وزارة الصحة تواصل توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مراكز القلعة والأصابعة والقوليش وقصر الأخيار

أعلنت وزارة الصحة مواصلة تنفيذ خطة عودة الحياة للرعاية الصحية الأولية من خلال توزيع شحنات جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية على عددٍ من المراكز والمرافق الصحية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية بوصفها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين.

وبحسب الوزارة، تواصل اللجنة الفنية المُشكلة بإشراف مباشر من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية أعمالها الميدانية للإشراف على نقل وتوزيع الشحنات المباشرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المرافق الصحية المستهدفة في مختلف المناطق.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ قرار وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، القاضي بنقل المخصصات الدوائية والمستلزمات الطبية من المستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي مباشرةً إلى المراكز والمجمعات والوحدات الصحية، بما يضمن وصول الإمدادات إلى المرافق المستفيدة بصورةٍ مباشرةٍ وسريعةٍ.

وشملت الشحنات الحالية المراكز الصحية التابعة للخدمات الصحية في مناطق القلعة والأصابعة والقوليش وقصر الأخيار، حيث تسلمت المرافق الصحية في تلك المناطق حصصها المخصصة من الأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية الأساسية، تمهيداً لطرحها للمواطنين عبر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الآلية المباشرة في التوزيع تستهدف ضمان تدفق الإمدادات الطبية بصورةٍ منتظمةٍ وعادلةٍ إلى المرافق الصحية الواقعة في بلديات الداخل، بما يعزز جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية ويُسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية.

وتسعى الوزارة من خلال خطة عودة الحياة للرعاية الصحية الأولية إلى تقريب الخدمات العلاجية والوقائية من المواطنين داخل مناطق سكنهم، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد الطبية المتاحة وضمان توظيفها بصورةٍ منظمةٍ تحقق الاستفادة القصوى منها في مختلف المرافق الصحية.

وتُعد خطة عودة الحياة إحدى المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة بهدف إعادة تنشيط خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، عبر دعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الضرورية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين في مختلف البلديات.خلفية وسياق:

وتضع وزارة الصحة الرعاية الصحية الأولية في صدارة خططها التطويرية باعتبارها البوابة الأولى لتلقي الخدمات الصحية، فيما تركز خطة عودة الحياة على دعم المراكز والوحدات الصحية بالإمدادات اللازمة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحد من الحاجة إلى مراجعة المستشفيات المركزية في الحالات التي يمكن التعامل معها داخل مرافق الرعاية الأولية.