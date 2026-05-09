مجلس النواب يبحث مع «الاتحاد البرلماني الدولي» تبادل الخبرات

عقد فريق مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب اجتماعًا عبر الاتصال المرئي المباشر مع إدارة البرامج التدريبية والتعاون الفني بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أولويات البرامج التدريبية المدرجة ضمن خطة المكتب لعام 2026.

وجاء الاجتماع لمناقشة المقترح المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المؤسسي بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني، وذلك من خلال استعراض آليات عملية لتعزيز كفاءة الإجراءات البرلمانية والقدرة الإدارية للمجلس.

كما تناول الاجتماع متابعة المؤشرين الرئيسيين المتعلقين بالقدرة الإدارية والإجراءات البرلمانية، واستعراض الملاحظات والمقترحات الخاصة بتطوير آليات المتابعة والتقييم وفق المعايير المعتمدة، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية المرجوة.

وأكد بيان مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الليبية والاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يساهم في تعزيز العمل المؤسسي ودعم التنمية المستدامة داخل ليبيا.

هذا ويسعى مجلس النواب إلى رفع كفاءة العمل البرلماني عبر برامج تدريبية متقدمة وتطوير آليات المتابعة والتقييم.

ويعد التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لنقل الخبرات الدولية وتوطين أفضل الممارسات البرلمانية داخل المجلس، بما يعزز قدرة النواب وموظفي الديوان على تقديم أداء مؤسسي فعال يخدم التنمية المستدامة في البلاد.