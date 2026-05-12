تعاون دولي لدعم جهود «إزالة الألغام» في ليبيا

بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، مع مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب.

وجاء اللقاء الذي عقد في طرابلس في إطار تنسيق الجهود بين الجانبين لتطوير البرامج والخطط الخاصة بالتعامل مع الألغام، بما يهدف إلى حماية المدنيين ودعم مسارات الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل العناصر الفنية ورفع كفاءتها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، وفق المعايير الفنية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز تبادل الخبرات الفنية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية المرتبطة بإزالة مخلفات النزاعات وتقليل مخاطرها على السكان والبنية التحتية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسة العسكرية الليبية والأمم المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الألغام وتعزيز بيئة آمنة في مختلف المناطق المتضررة.