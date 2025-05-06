تعاون سياحي واقتصادي.. ليبيا تشارك بمنتدى اقتصادي في تونس

استقبل عصام بن يوسف، نائب رئيس المنتدى الاقتصادي الإفريقي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، لدى وصوله إلى تونس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإفريقي.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار تعزيز التعاون والدعم بين الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والسياحية في القارة.

وتهدف زيارة الوزير الفزاني إلى المشاركة في النقاشات والفعاليات التي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، والعمل على دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس في مجالات السياحة والصناعات التقليدية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول المشاركة لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في ليبيا.

ويُعد المنتدى الاقتصادي الإفريقي منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول الإفريقية في مجالات الاقتصاد والسياحة والصناعة، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز الاستثمارات، لا سيما في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في ليبيا.

ويُعتبر المنتدى أحد أبرز المنصات الإقليمية التي تُعقد سنويًا لتعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، السياحة، والتكامل الصناعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وخبراء اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية، بهدف بناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.

وتحظى العلاقات الليبية التونسية بأهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، نظرًا لما يجمع البلدين من حدود مشتركة وتاريخ طويل من التعاون والتبادل التجاري والثقافي. وتسعى الدولتان، خلال السنوات الأخيرة، إلى تعزيز التكامل في مجالات السياحة والصناعات التقليدية وتنمية المناطق الحدودية، من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاركات مشتركة في فعاليات إقليمية مثل هذا المنتدى.