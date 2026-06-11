تعاون طبي جديد مع فرنسا.. تدريب الكوادر وإجراء عمليات معقدة

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج في العاصمة طرابلس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، وتطوير برامج توطين العلاج داخل ليبيا، إضافة إلى تبادل الخبرات الطبية بين الجانبين.

وتناول اللقاء آليات تفعيل التوأمة بين المستشفيات والمراكز الطبية الليبية ونظيراتها الفرنسية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل جراحة الأعصاب وأمراض القلب وعلاج الأورام، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية داخل البلاد.

كما ناقش الجانبان برنامج توطين العلاج بالداخل الذي تعمل عليه حكومة الوحدة الوطنية، من خلال استقطاب فرق طبية فرنسية متخصصة لإجراء عمليات معقدة داخل المستشفيات الليبية، إلى جانب دعم برامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة في أوروبا.

وأكد السفير الفرنسي استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة الليبية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير القطاع الصحي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصحة اجتماعاً مع عميد بلدية الزنتان والمسؤول عن ملف الصحة بالمجلس البلدي، لمتابعة أوضاع المرافق الصحية في البلدية واحتياجاتها العاجلة، وعلى رأسها نقص الأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية ودعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وبحث الاجتماع آليات توفير الاحتياجات الضرورية وتجهيز الأقسام الحيوية في مستشفى الزنتان العام والمراكز الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل معاناة المرضى الذين يضطرون إلى السفر خارج المنطقة للحصول على العلاج.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء التزام الوزارة بدعم المرافق الصحية في مختلف المناطق الليبية، وتذليل الصعوبات وفق الإمكانيات المتاحة، مشدداً على أن تطوير القطاع الصحي وتوطين العلاج يمثلان أولوية رئيسية في خطط الوزارة.