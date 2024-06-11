تعاون ليبي أمريكي في مجال خطة الطوارئ والإخلاء بالمطارات 

اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية، سعد الدين عبد الوكيل، مع ممثلين عن شركة “إكروس-IQARUS”، المكلفة بتقديم الاستشارات الفنية لصالح شركة “ميد أير” الأمريكية، المختصة في مجال تقييم المخاطر التي تهدد أمن الطيران المدني، بحضور مديري الإدارات بوزارة الصحة.

وقدم مسؤولو وزارة الصحة خلال الاجتماع شروحات وافية حول خطط وزارة الصحة للطوارئ والإخلاء عند الأزمات، ودور مكاتب المراقبة الصحية بالمطارات، والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بجوار المطارات الدولية، وخرائط مواقع تقديم الرعاية الطبية من المطارات.

وحسب بيان الوزارة، من المتوقع أن تُسهم نتائج هذه الزيارة في إعادة النظر وتعديل الإعلانات السابقة، بشأن حظر وتقييد حركة الطيران في المجال الجوي الليبي، مما يُسهم في زيادة معدل عودة شركات الطيران العالمية لتشغيل رحلاتها إلى ليبيا.