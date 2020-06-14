تعاون ليبي إيطالي لإزالة ألغام عناصر حفتر جنوب طرابلس

بدأ المركز الليبي لإزالة الألغام وفرق الهندسة العسكرية، اليوم الأحد، التعاون الثنائي مع البعثة الإيطالية في إزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس التي تم زرعتها عناصر حفتر قبل فرارها من المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين ليبيا وإيطاليا وبعد التنسيق بين وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

ونوهت الوزارة بأن حكومة الوفاق تسعى بشكل حثيث للتعاون مع عديد الدول على رأسها تركيا وإيطاليا والمنظمات المعنية للعمل على البحث وإزالة كافة الألغام لضمان عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم وأملاكهم.