تعاون ليبي إيطالي لمتابعة صيانة «الزوارق البحرية» وتعزيز قدرات أمن السواحل

استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، لواء البشير البنور، عددًا من المسؤولين بالشرطة المالية الإيطالية، حيث أُشرف على عقد اجتماع فني على متن الزورق “وادي غان 301” المتمركز بميناء طرابلس البحري.

حضر الاجتماع معاون مدير الإدارة، ورئيس مكتب العمليات البحرية، وأمراء الزوارق “وادي غان” و”وادي كعام”، إلى جانب ممثلين عن الجانب الإيطالي، وناقشوا سير أعمال الصيانة التي ينفذها الفنيون الليبيون بدعم من الجانب الإيطالي.

كما أكد الحاضرون على أهمية استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للزورق البحري “وادي زارت 201” الموجود حالياً في إيطاليا، تمهيدًا لإعادته إلى الخدمة داخل المياه الإقليمية الليبية، في إطار تعزيز القدرات البحرية لأمن السواحل.