تعاون ليبي إيطالي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عقدت اللجنة الإيطالية الليبية المشتركة اجتماعها الأول لتعديل المذكرة الثنائية حول التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشعرية.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الإيطالية إلى أن الطرف الإيطالي أكد خلال الاجتماع أن الهدف هو إحداث نقطة تحول كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية، من خلال تطبيق القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان والاعتراف بالدور المركزي لوكالات الأمم المتحدة المختصة والاستغناء، بصورة تدريجية، عن نظام مراكز استضافة المهاجرين.

يُشار إلى أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد د. صلاح الدين النمروش، التقى في وقت سابق، وفداً إيطالياً عسكرياً زار طرابلس، لبحث عمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل.

وتناول اللقاء الذي عُقِد في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة، وحضره رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، مسألة التعاون المشترك بين البلدين، فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكبح تدفقاتها.

وفي هذا الإطار، أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فيما ثمن وكيل وزارة الدفاع الدور الذي تلعبه إيطاليا من أجل إرساء الأمن والسلام في ليبيا.