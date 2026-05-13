تعاون ليبي دولي لتطوير قدرات «البحث والإنقاذ» في البيئات الخطرة

بحثت الغرفة المركزية للاستجابة والطوارئ بوزارة الصحة، مع وفد رفيع المستوى من مستشاري شركة IRENA Group العالمية المتخصصة في الأمن والسلامة وإدارة الطوارئ، آفاق التعاون المشترك لتطوير منظومة الاستجابة الطارئة ورفع جاهزية الفرق التابعة للوزارة للتعامل مع البيئات عالية الخطورة.

وجاء اللقاء في إطار جهود وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز قدرات التدخل السريع وتحديث آليات إدارة الأزمات، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة في مجالات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الغرفة المركزية للاستجابة والطوارئ، استعراضاً فنياً موسعاً للمقترحات التي قدمها خبراء الشركة العالمية بشأن تأسيس فرق احترافية متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب وضع برامج تدريب متقدمة لتأهيل العناصر الوطنية للعمل بكفاءة عالية في البيئات الخطرة والمعقدة.

وتضمنت المقترحات تطوير فرق قادرة على تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والتدخل الميداني في حالات الكوارث والأزمات الكبرى، مع الاعتماد على أحدث المعدات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً في إدارة الطوارئ.

وأكد مسؤولو الغرفة المركزية للاستجابة والطوارئ أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية وزارة الصحة الرامية إلى تحديث منظومة إدارة الأزمات والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل المعرفة التقنية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تأسيس فرق ميدانية متخصصة ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية، بما يعزز سرعة الاستجابة للطوارئ ويحسن كفاءة التدخلات الإنسانية والطبية في مختلف الظروف والمناطق.

كما شدد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة لضمان حماية الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات التي تتطلب جاهزية عالية واستجابة سريعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الصحة الليبية لتعزيز الأمن الصحي القومي وتطوير البنية التحتية والقدرات المهارية للغرفة المركزية للاستجابة والطوارئ، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والكوارث المستقبلية.