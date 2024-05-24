تعاون ليبي صيني في مجال مكافحة الفساد

عقد بمدينة هونكونج الصينية، الخميس، اجتماع ضم الأمين العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد هونغ كونغ الصينية كنيت وانج، ومدير عام الإدارة القانونية ومدير عام إدارة التوثيق والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل مكافحة الفساد والتعاون المشترك فيما يتعلق بالرؤى والمعايير الدولية لمكافحة الفساد.

كما تناول الاجتماع مناقشة بروتوكول مذكرات التفاهم التي تهدف لتبادل الخبرات في مجال العمل المؤسسي الرقابي، والمجالات التدريبية التي تسهم في تطوير عمل مكافحة الفساد بليبيا وفقا لمعايير وجودة الأداء المؤسسي.

وحضر الاجتماع السادة، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، ومسؤولي المكاتب بالجمعية الدولية.