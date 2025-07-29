تعاون ليبي فرنسي لتطوير قدرات «المترجمين الدبلوماسيين»

استقبل مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، خالد عبد السلام أبوخريص، اليوم، مدير المكتب والمعهد الثقافي الفرنسي التابع لسفارة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، جان بيرنار بولفان، في زيارة رسمية خُصصت لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي التدريب والتطوير.

وتناول اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الترجمة بالوزارة، حسين شلوف، مناقشة مبادرة مشتركة لتأهيل وتدريب عدد من المترجمين العاملين في مكتب الترجمة، من خلال برنامج تدريبي متخصص في الترجمة الفورية من المزمع تنظيمه في الجمهورية الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات الترجمة الدبلوماسية واللغوية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أداء العمل الدبلوماسي الليبي وتمكين كوادره من مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.