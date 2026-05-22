ليبيا تتجه لاعتماد «النموذج الماليزي» بتنظيم شؤون الحج

عقد رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا، الأستاذ الدكتور إبراهيم مفتاح الصغير، لقاءً مع رئيس صندوق الحج الماليزي “تابونغ حاجي”، تان سيري رشيد حسن، لبحث آليات عمل الصندوق الماليزي والاستفادة من تجربته في تنظيم شؤون الحج.

وشارك في اللقاء سفير ليبيا لدى ماليزيا، محمد عطية، إلى جانب مستشار من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من مسؤولي صندوق الحج الماليزي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات إدارة شؤون الحجاج.

وتمحورت المباحثات حول أبرز مكونات تجربة الصندوق الماليزي، بما في ذلك منظومة الادخار التدريجي، والتنظيم اللوجستي لعمليات الحج، ونظام قوائم الانتظار، إضافة إلى توظيف الرقمنة والحوكمة في إدارة العمليات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاتفاق المبرم مؤخرًا بين الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والذي ينص على إنشاء صندوق ادخار للحج يتيح للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، أداء الفريضة عبر آلية ادخار تدريجي مرتبطة ببرمجة زمنية واضحة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية المؤسسية، إلى جانب تحسين التخطيط المالي والإداري لملف الحج في ليبيا، بما يضمن تنظيمًا أكثر كفاءة واستدامة.