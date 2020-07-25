تعاون مشترك إيراني سنغالي في مكافحة كورونا

إلتقي وزير الصحة السنغالي عبد الله جوف سار مع السفير الايراني محمدرضا دهشيري، في داكار، وبحثا من خلال اللقاء طرق التعاون المشترك في مجال مكافحة فيروس کورونا المستجد.

هذا قد رحب جوف سار، بالأفكار المطروحة في اللقاء مع السفير الإيراني، معلنا ان أهم احتياجات قطاع الصحة في بلاده في الوقت الراهن هي في مجال العقم ووفيات الأطفال.

فيما اعلن دهشيري استعداد إيران للاستثمار في السنغال وإرسال الكوادر الطبية المتخصصة وتلبية احتياجاتها من الادوية خاصة في مجال مكافحة كورونا بأسعار معقولة ومعايير دولية.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء امكانية انشاء المراكز الطبية والمختبرات في إيران والسنغال، ومن ثم تحديد محاور التعاون لصياغة مذكرة تفاهم في اطار اللجنة المشتركة الخامسة للبلدين لاحقا.