تعاون مشترك بين مديرية أمن الجفارة ونيابات المنطقة

اجتمع مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف مع رئيس نيابة السواني الكلية بمقر النيابة الاثنين، وبحضور مدير نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية ورؤوساء الأقسام والمراكز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق في جميع الآجراءات القانونية والعمل علي إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مآمور الضبط القضائي.

هذا وأكد المجتمعون على ضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وإنه سوف يكون هناك تعاون أكثر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمه للعدالة، بحسب ما ذكر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.