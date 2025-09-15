تعاون مشترك بين وزارة التربية و«اليونيسف» لتطوير المناهج والتدريب

التقى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، في ديوان الوزارة، مع أولريكا ريتشاردسون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد.

ورحب الوزير بـ”ريتشاردسون” في بداية اللقاء، معربًا عن تقديره للدور الفعال الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في دعم جهود الدولة الليبية في قطاع التعليم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، وخاصة منظمة اليونيسف التي تعتبر شريكًا رئيسيًا في برامج تطوير العملية التعليمية وحماية حقوق الطفل.

وناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات ذات أولوية، من بينها تطوير المناهج الدراسية، التعليم الإلكتروني، تدريب الكوادر التربوية، وغيرها من المجالات التعليمية الحيوية.

وختم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام وزارة التربية والتعليم بالعمل الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بهدف النهوض بالقطاع التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبناء ليبيا في جميع المناطق.